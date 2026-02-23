Зеленский объяснил, почему выступает против вывода войск из Донбасса

Зеленский объяснил, почему выступает против вывода войск из Донбасса. Об этом он заявил в интервью BBC, передало РИА Новости.

Журналист спросил, считает ли Зеленский разумным требование покинуть Донбасс как условие для перемирия.

«Я смотрю на это по-другому. Я не рассматриваю это просто как землю. Я вижу это как оставление и ослабление наших позиций», — сказал глава киевского режима.

Зеленский также заявил, что переживает за живущих там людей, хотя они на референдуме высказались за воссоединение с Россией.

Кроме того, по его мнению, этот отход расколет украинское общество.