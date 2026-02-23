Волонтеры спасли запертых в квартире рязанцев

Инцидент произошел на улице Соколовской. Два человека не могли выйти из квартиры. У рязанцев сломался замок, им требовалась помощь. Прибывшие на место волонтеры вскрыли дверь.

Волонтеры спасли запертых в квартире рязанцев. Об этом 23 февраля РЗН. инфо сообщили в пресс-службе МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева.

