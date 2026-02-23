ВИЧ-инфицированная женщина родила в Рязани здорового ребенка

ВИЧ-инфицированная женщина родила в Рязани здорового ребенка. Об этом 22 февраля сообщили в соцсетях перинатального центра.

Как рассказала женщина, о ВИЧ-положительном статусе она узнала в 2023 году. На тот момент у пациентки перинатального центра уже было двое детей.

«Сколько было пролито слез, сколько было отрицаний… Но я безумно хотела малыша. Инфекционисты СПИД-центра дали добро, так как вирусной нагрузки не было (с условием применения антиретровирусной терапии). Очень было стыдно и страшно рожать с таким диагнозом, но я благодарна каждому работнику нашего перинатального центра… Мой ребенок абсолютно здоров! Выполняйте рекомендации врачей», — отметила женщина.