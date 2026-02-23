В Рязанской области легковушку «расплющило» после ДТП

Как сообщили очевидцы, авария случилась в понедельник, 23 февраля, на Егорьевском шоссе. Предположительно, столкнулись тягач, который перевозил тракторы, и легковушка. Последнюю смяло. На кадрах видно, что в салоне легковушки находится водитель без сознания. Информация о пострадавших и подробности уточняются.