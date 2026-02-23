В Рязани заметили еще одну застрявшую скорую

Кадры сделали на улице 7-я Линия, у дома № 5. По словам очевидцев, скорая застряла в снегу. «20 минут мужчины пытались вытолкать машину скорой помощи. Кто-нибудь уже обратит внимание на состояние дорог не только в центре, но и во дворах? Никому не пожелаешь, чтобы при вызове скорой помощи машина застряла где-нибудь», — написали рязанцы.