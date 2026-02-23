Сушка белья над газовой плитой привела к пожару в Рязани

Пожар в жилом доме произошел ночью 20 февраля. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 03:50. Прибывшие на место огнеборцы установили, что очаг возгорания находится в районе газовой плиты. Как выяснилось позже, жилец развесил над ней мокрое белье. Пламя повредило стены и имущество. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Специалисты не допустили распространения огня на остальные комнаты. Погибших и пострадавших нет.

