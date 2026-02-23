Рязань
Стало известно, когда закроется каток на Рязанской ВДНХ
