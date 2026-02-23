Стало известно, когда закроется каток на Рязанской ВДНХ

Каток на Рязанской ВДНХ будет работать до 2 марта включительно. Бесплатные сеансы доступны по будням с 11:00 до 13:00. Время работы остается прежним — с 11:00 до 22:00. Можно воспользоваться услугами проката коньков и аренды детского помощника фигуриста. Размерный ряд коньков: 26-47.