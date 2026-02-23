Рязанка попросила откликнуться очевидцев ДТП с участием Hyundai

Отмечается, что авария с участием Hyundai Elantra случилась 21 февраля, примерно в 9:40, на перекрестке улиц Весенней и Высоковольтной. По словам рязанки, в машину врезалась легковушка, когда она заканчивала маневр. Автор поста ищет записи с видеорегистратора. Обращаться можно по номеру: +7 (920) 999-02-75 (Юлия).

