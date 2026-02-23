Рязань
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
829
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
453
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
920
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
1 169
Рязанка попросила откликнуться очевидцев ДТП с участием Hyundai
Отмечается, что авария с участием Hyundai Elantra случилась 21 февраля, примерно в 9:40, на перекрестке улиц Весенней и Высоковольтной. По словам рязанки, в машину врезалась легковушка, когда она заканчивала маневр. Автор поста ищет записи с видеорегистратора. Обращаться можно по номеру: +7 (920) 999-02-75 (Юлия).

