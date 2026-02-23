Рязанцы засняли гору мусора около детского сада
По словам местных жителей, мусор не вывозят с территории около дома № 35А на улице Щорса, свалка находится возле детского сада № 116. На опубликованных кадрах видно, что на площадке скопилась гора мусора. Ранее рязанцы пожаловались на свалку на улице Быстрецкой.
Ранее рязанцы пожаловались на свалку на улице Быстрецкой.