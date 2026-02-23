Район в Рязани остался без света
Как заявили в электросетях, в 10:14 23 февраля строительная компания повредила участок сети. Электричество отключилось на следующих улицах: Полевая; Старое Село; Шереметьевский проезд; Касимовское шоссе; Тимакова; Новоселов. Аварийные бригады проводят ремонт.
В понедельник, 23 февраля, в Песочне отключили свет. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.
