Проходящие через Рязань поезда задержались в пути

Проходящие через Рязань поезда из-за временной остановки движения по Крымскому мосту задержались в пути. Об этом сообщили в пассажирской компании «Таврия». По состоянию на 13:00 23 февраля, опаздывают в Крым следующие поезда, проходящие через Рязань: № 092/091 Москва — Севастополь задерживается на два часа; № 028/027 Москва — Симферополь — на пять часов. Из Крыма: № 196/195 Симферополь — Москва — на полтора часа. Время задержки в пути может измениться, уточнили в публикации.

