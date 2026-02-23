Павел Малков поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества

Губернатор региона Павел Малков поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества. Пост об этом 23 февраля опубликован в его соцсетях.

«История нашей страны неразрывно связана с подвигами защитников Родины. В каждой семье есть свои герои, отстоявшие свободу и независимость России в годы Великой Отечественной войны и в других вооружённых конфликтах. Мы бережно храним память об их мужестве и верности долгу.

Сегодня наши бойцы достойно выполняют задачи специальной военной операции, защищают страну и мирную жизнь людей. Плечом к плечу сражаются военнослужащие разных этносов и вероисповеданий. Их объединяют любовь к Родине и ответственность за её будущее», — написал глава региона.

Он добавил, что Рязанская область поддерживает участников, ветеранов СВО и их семьи.

Павел Малков пожелал защитникам Отечества, ветеранам и действующим военнослужащим, а также их близким здоровья, благополучия и добра.