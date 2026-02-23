Опубликован прогноз погоды на 24 февраля в Рязанской области
В области будет облачно. В регионе ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), налипание мокрого снега. На дорогах — гололедица. Ветер будет восточной четверти, 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −10…−5°С, днем — −4…+1°С.
Опубликован прогноз погоды на 24 февраля в Рязанской области. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
