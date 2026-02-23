Над Россией сбили 45 беспилотников ВСУ

БПЛА самолетного типа перехватили средства ПВО в период с 15.00 до 20.00 23 февраля. 12 дронов уничтожили над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, восемь — над Азовским морем. Еще семь беспилотников сбили над Черным морем, шесть — над Белгородской областью, один — над Брянской областью.