Машины застревают на перекопанной после ремонта дороге, заявили рязанцы

Яма находится на пересечении улиц 9-я Линия и Ленкома, в сторону школы № 34. По словам рязанцев, примерно две недели назад там ремонтировали трубопровод, однако участок дороги до конца не заделали. Теперь, как отметили местные жители, в яме застревают машины.

