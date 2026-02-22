За отсутствие домового чата в Мax будут грозить штрафы до 300 тысяч рублей

С 17 февраля управляющие компании и ТСЖ обязаны вести домовой чат в мессенджере Max и размещать на платформе обязательную информацию. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский РИА Новости.

В частности, на платформе должны быть указаны режим работы УК, контактные телефоны, адрес электронной почты, данные диспетчерской и аварийной службы, а также наладить электронный обмен сообщениями с собственниками жилья.

По словам Якубовского, прямого штрафа за отсутствие чата или информации в Max приказ Минстроя не предусматривает, однако нарушение требований может расцениваться как несоблюдение правил управления многоквартирным домом. В этом случае применяется статья 7.23.3 КоАП РФ: штраф до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей для юридических лиц.