В Рязанской области мужчина задолжал дочери алименты суммой больше 800 тысяч

Местная жительница обратилась с жалобой в прокуратуру. Она рассказала, что бывший муж не платит алименты на дочь. Суд ранее обязал его помогать материально, но мужчина требования игнорировал. В итоге долг превысил 600 тысяч рублей. За просрочку набежала неустойка — еще более 219 тысяч. Общая сумма к взысканию — свыше 819 тысяч рублей. Прокурор встал на сторону ребенка и подал иск в суд. Требования удовлетворили. С должника взыщут и долг, и штрафные проценты.

В Рыбновском районе мужчина задолжал дочери алименты суммой больше 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Местная жительница обратилась с жалобой в прокуратуру. Она рассказала, что бывший муж не платит алименты на дочь. Суд ранее обязал его помогать материально, но мужчина требования игнорировал.

В итоге долг превысил 600 тысяч рублей. За просрочку набежала неустойка — еще более 219 тысяч. Общая сумма к взысканию — свыше 819 тысяч рублей.

Прокурор встал на сторону ребенка и подал иск в суд. Требования удовлетворили. С должника взыщут и долг, и штрафные проценты.