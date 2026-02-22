Рязань
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
20 февраля 10:07
725
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
19 февраля 17:54
391
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
17 февраля 12:56
842
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
16 февраля 11:49
1 118
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
В Рязанской области мужчина задолжал дочери алименты суммой больше 800 тысяч
Местная жительница обратилась с жалобой в прокуратуру. Она рассказала, что бывший муж не платит алименты на дочь. Суд ранее обязал его помогать материально, но мужчина требования игнорировал. В итоге долг превысил 600 тысяч рублей. За просрочку набежала неустойка — еще более 219 тысяч. Общая сумма к взысканию — свыше 819 тысяч рублей. Прокурор встал на сторону ребенка и подал иск в суд. Требования удовлетворили. С должника взыщут и долг, и штрафные проценты.

В Рыбновском районе мужчина задолжал дочери алименты суммой больше 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Местная жительница обратилась с жалобой в прокуратуру. Она рассказала, что бывший муж не платит алименты на дочь. Суд ранее обязал его помогать материально, но мужчина требования игнорировал.

В итоге долг превысил 600 тысяч рублей. За просрочку набежала неустойка — еще более 219 тысяч. Общая сумма к взысканию — свыше 819 тысяч рублей.

Прокурор встал на сторону ребенка и подал иск в суд. Требования удовлетворили. С должника взыщут и долг, и штрафные проценты.