В Рязани засняли редкую сову в окружении ворон
20 февраля рязанка увидела на дереве длиннохвостую неясыть. Как написали в посте, это редкий вид птицы для Рязани. Вороны пытались прогнать незваную гостью. Но сова не спешила улетать. Со временем стая ворон поредела. Развязку запечатлеть не удалось.
Фото — «Рязанский клуб «Птицы».