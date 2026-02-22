В Рязани засняли редкую сову в окружении ворон

20 февраля рязанка увидела на дереве длиннохвостую неясыть. Как написали в посте, это редкий вид птицы для Рязани. Вороны пытались прогнать незваную гостью. Но сова не спешила улетать. Со временем стая ворон поредела. Развязку запечатлеть не удалось.