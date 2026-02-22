В Рязани ушла из жизни журналистка Татьяна Банникова

В Рязани умерла журналистка Татьяна Ивановна Банникова. Она работала в «Рязанском комсомольце», «Приокской газете» и «Рязанских ведомостях», сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро». Более десяти лет Банникова была заместителем редактора литературно‑художественного журнала для детей и взрослых «Утро». Основными темами ее творчества были образование, история Рязанского края и биографии выдающихся земляков. В 2014 году она опубликовала книгу мемуаров «Девушка из газеты».

Татьяна Ивановна была членом Рязанского областного отделения Союза журналистов России, обладательницей нескольких «Хрустальных журавлей» и областной премии имени Срезневского.

Прощание с Татьяной Банниковой состоится 23 февраля в 13:00 в часовне Спасского монастыря (ул. Сысоевская, 11г). Похороны пройдут на Успенском кладбище, сообщает издание «Рязанские ведомости».

Фото: «Рязанские ведомости».