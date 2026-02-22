В Рязани школьники начали сбрасывать покрышки с балконов

В Рязани местные жители заметили опасное развлечение среди школьников: они скидывают покрышки с балконов. Пост появился в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани». Инцидент произошел по адресу Касимовское шоссе, дом 38. Местные жители предупреждают о риске для прохожих и имущества.