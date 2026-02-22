В Рязани охранник ТРЦ «Малина» ударил подростка
В Рязани произошёл конфликт с участием охранника торгового центра «Малина» и молодого человека. По сообщениям в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани», охранник ударил подростка. После этого другой мужчина увёл его «за угол разбираться».
Причины конфликта неизвестны. Официальной информации о произошедшем на момент публикации не поступало.