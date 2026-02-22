В российских школах обществознание будут преподавать только в 9-11-х классах

Школьная программа по обществознанию станет более практико-ориентированной и будет тесно связана с изучением истории. С 1 сентября предмет будет преподаваться только в 9-11-х классах. По словам министра, федеральная рабочая программа исключает дублирование содержания других учебных предметов, при этом сохранены и усилены основные темы обществознания.

Кравцов отметил, что благодаря тесным метапредметным связям изучение истории и обществознания в школе будут содержательно дополнять друг друга.