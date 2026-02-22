Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 22
-2°
Пнд, 23
Втр, 24
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 76.50 / 76.90 22/02 07:00
Нал. EUR 91.00 / 91.69 22/02 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
715
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
383
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
832
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
1 105
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Калужской области на празднование Масленицы сожгли 25-метровое «сердце»
Арт-объект в форме сердца стал центральным элементом фестиваля проводов зимы. Автор работы — Николай Полисский. Идея перформанса отсылает к легенде о Данко из произведения Максима Горького: герой вырвал сердце из груди, чтобы осветить путь людям. Его поступок — это квинтэссенция самоотверженной любви, бескорыстное желание отдать всего себя ближнему. Именно этому стремлению — делиться пламенем своего сердца — организаторы посвятили Масленицу 2026 года. Сожжение длилось больше часа.

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области сожгли 25-метровое сердце на праздновании Масленицы. Акция прошла 21 февраля, сообщили в официальной группе парка ВКонтакте.

Арт-объект в форме сердца стал центральным элементом фестиваля проводов зимы. Автор работы — Николай Полисский. Идея перформанса отсылает к легенде о Данко из произведения Максима Горького: герой вырвал сердце из груди, чтобы осветить путь людям. Его поступок — это квинтэссенция самоотверженной любви, бескорыстное желание отдать всего себя ближнему. Именно этому стремлению — делиться пламенем своего сердца — организаторы посвятили Масленицу 2026 года.

Для создания скульптуры использовали вторсырье: горбыль, лозу, тонкомер и деревянные паллеты. Композицию дополняли 16 разновеликих башен, символизирующих деревья — темный лес из легенды. В нужный момент над ними, словно в руке Данко, поднялось метафорическое сердце и загорелось, указывая путь из дремучей чащи и позволяя огню рисовать свои узоры. Как отметили организаторы, они не сжигали сердце, а зажигали в нем искру, необходимую для горения, чтобы вместе прожить появление, короткую жизнь и исчезновение огненной скульптуры. Сожжение длилось более часа.

Помимо огненного шоу, гостей развлекали народными играми, состязаниями и хороводами. За участие в активностях выдавали «блинкоины» — специальную валюту, которую можно было обменять на блины и горячий чай. Работали мастер-классы по изготовлению головных уборов, масок и музыкальных инструментов, открылась ярмарка.

Арт-парк «Никола-Ленивец» известен масштабными масленичными перформансами. В прошлые годы там сжигали 26-метровый деревянный замок, 22-метровый «Вулкан» из березовых веток и сена, а также 19-метровый куб «Четвертая стена», собранный из вторсырья.

Фото: Иван Ветров\\официальная страничка ВКонтакте «Никола-Ленивец»; скриншоты с трансляции.