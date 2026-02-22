В Калужской области на празднование Масленицы сожгли 25-метровое «сердце»

Арт-объект в форме сердца стал центральным элементом фестиваля проводов зимы. Автор работы — Николай Полисский. Идея перформанса отсылает к легенде о Данко из произведения Максима Горького: герой вырвал сердце из груди, чтобы осветить путь людям. Его поступок — это квинтэссенция самоотверженной любви, бескорыстное желание отдать всего себя ближнему. Именно этому стремлению — делиться пламенем своего сердца — организаторы посвятили Масленицу 2026 года. Сожжение длилось больше часа.

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области сожгли 25-метровое сердце на праздновании Масленицы. Акция прошла 21 февраля, сообщили в официальной группе парка ВКонтакте.

Для создания скульптуры использовали вторсырье: горбыль, лозу, тонкомер и деревянные паллеты. Композицию дополняли 16 разновеликих башен, символизирующих деревья — темный лес из легенды. В нужный момент над ними, словно в руке Данко, поднялось метафорическое сердце и загорелось, указывая путь из дремучей чащи и позволяя огню рисовать свои узоры. Как отметили организаторы, они не сжигали сердце, а зажигали в нем искру, необходимую для горения, чтобы вместе прожить появление, короткую жизнь и исчезновение огненной скульптуры. Сожжение длилось более часа.

Помимо огненного шоу, гостей развлекали народными играми, состязаниями и хороводами. За участие в активностях выдавали «блинкоины» — специальную валюту, которую можно было обменять на блины и горячий чай. Работали мастер-классы по изготовлению головных уборов, масок и музыкальных инструментов, открылась ярмарка.

Арт-парк «Никола-Ленивец» известен масштабными масленичными перформансами. В прошлые годы там сжигали 26-метровый деревянный замок, 22-метровый «Вулкан» из березовых веток и сена, а также 19-метровый куб «Четвертая стена», собранный из вторсырья.

Фото: Иван Ветров\\официальная страничка ВКонтакте «Никола-Ленивец»; скриншоты с трансляции.