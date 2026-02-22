С БСМП и Касимовской ЦРБ взыскали 700 тысяч рублей за смерть пациентки

Суды двух инстанций в Рязани частично удовлетворили иск мужа беременной пациентки, скончавшейся в городской Больнице скорой медицинской помощи. Истец считал, что лишился супруги по вине медицинских работников. Об этом пишет «КП-Рязань».

Согласно материалам дела, трагедия произошла в Касимовском районе. Часть претензий была адресована Касимовской ЦРБ. Со 2 по 9 ноября 2021 года, в период пандемии COVID-19, женщине на девятом месяце беременности трижды вызывали скорую помощь. В госпитализации отказывали, и только после ухудшения состояния ее доставили в рязанскую БСМП, которая тогда работала как специализированный ковидный стационар.

При обследовании врачи выявили 40% поражения легких.

Как рассказал истец, с 11 ноября супруга перестала выходить на связь. 15 ноября ему сообщили, что накануне посредством кесарева сечения у него родился сын. 20 ноября женщина скончалась.

Судебно-медицинская экспертиза выявила ряд нарушений: неукомплектованность бригад скорой помощи (фельдшер и водитель), отсутствие зафиксированного акушерского статуса и внесения в диагноз факта беременности, а также отсутствие данных перкуторного исследования.

Прямой причинно-следственной связи между этими нарушениями и смертью пациентки эксперты не установили. Однако суд счел их достаточным основанием для частичной компенсации морального вреда.

С БСМП взыскали 400 тысяч рублей: по 150 тысяч рублей в пользу двух детей и 100 тысяч рублей в пользу истца. С Касимовской ЦРБ — 300 тысяч рублей: по 100 тысяч рублей в пользу двух детей и 100 тысяч рублей в пользу истца.