С 1 марта в России поменяются правила авиаперевозок

Теперь невозвратный билет получится сдать, если рейс задержали больше чем на 30 минут, вылет перенесли на более раннее время, пассажир не получил обслуживание по классу, указанному в билете, билет оформили с ошибкой или заболел близкий родственник. Раньше возврат был возможен только в более узком ряде случаев. Также можно будет воспользоваться обратным билетом, если вы опоздали на рейс «туда». Раньше многие пассажиры теряли обе части билета из-за неясных правил. Теперь порядок действий прописан. Также есть и другие обновления.

С 1 марта в России поменяются правила авиаперевозок. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Минтранс.

Нововведения упрощают возврат билетов и четко прописывают, что обязаны делать авиакомпании при задержках рейсов.

Теперь невозвратный билет получится сдать, если рейс задержали больше чем на 30 минут, вылет перенесли на более раннее время, пассажир не получил обслуживание по классу, указанному в билете, билет оформили с ошибкой или заболел близкий родственник. Раньше возврат был возможен только в более узком ряде случаев.

Также можно будет воспользоваться обратным билетом, если вы опоздали на рейс «туда». Раньше многие пассажиры теряли обе части билета из-за неясных правил. Теперь порядок действий прописан.

Если рейс задержали, авиакомпании обязаны предложить воду в течение часа после двух часов ожидания. Горячее питание и напитки — в течение двух часов после четырех часов ожидания. Размещение в гостинице — не позднее чем через два часа после восьми часов ожидания днем или шести часов ночью. Ранее бесплатные напитки предлагали через два часа, горячее питание — через четыре. Теперь эти сроки сдвинуты.

Изменения коснулись и семей с детьми. Скидка 50% на билеты эконом-класса по внутрироссийским рейсам теперь распространяется на детей, летящих с любым взрослым при оформлении в одном бронировании. Семьям с двумя и более детьми авиакомпания обязана предоставить соседние места. Соседними считаются места в одном ряду без прохода между ними, а при большом количестве детей — в одном ряду с проходом или на соседних рядах впереди или сзади.