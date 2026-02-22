Рязань
Рязанка оформила кредит на умершего мужа и не собиралась выплачивать долг
Полиция выяснила, что банк не получил очередной платеж. Сумма кредита — 345 тысяч рублей. Его год назад взял 44-летний житель села Пушкари. При проверке всплыл странный факт. В базе ЗАГСа мужчина числится умершим. Полицейские проверили данные. Мужчина действительно скончался. Но кредит оформили после его смерти. Через смартфон покойного, дистанционно. Оперативники вышли на след. Деньги ушли на счет его 46-летней вдовы. Женщину задержали. Выяснилось, что после смерти мужа ее 20-летний сын оказался в трудной ситуации. У него был свой кредит. Без работы платить было нечем. Начались просрочки и росли пени. Сын предложил матери оформить заем на имя отца.

Рязанка оформила кредит на умершего мужа и не собиралась выплачивать долг. Полицейские раскрыли схему, сообщили в региональном УМВД.

Полиция выяснила, что банк в Михайловском районе не получил очередной платеж. Сумма кредита — 345 тысяч рублей. Его год назад взял 44-летний житель села Пушкари. При проверке всплыл странный факт. В базе ЗАГСа мужчина числится умершим.

Полицейские проверили данные. Мужчина действительно скончался. Но кредит оформили после его смерти. Через смартфон покойного, дистанционно. Оперативники вышли на след. Деньги ушли на счет его 46-летней вдовы. Женщину задержали.

Выяснилось, что после смерти мужа ее 20-летний сын оказался в трудной ситуации. У него был свой кредит. Без работы платить было нечем. Начались просрочки и росли пени. Сын предложил матери оформить заем на имя отца. Пин-код от банковского приложения родственники знали. Деньги получили, но возвращать не планировали.

Рязанцы рассчитывали, что когда придет срок платежа, банк выяснит, что заемщик умер. Выяснить, кто именно получил деньги, как считали злоумышленники, будет трудно.

Но полицейские восстановили цепочку переводов. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Если вину докажут, женщине грозит до шести лет лишения свободы.