Рязанцы пожаловались на огромные сосульки, висящие над детской поликлиникой

Жители Рязани сообщили о крупных сосульках, свисающих с крыши жилого дома рядом с детской поликлиникой № 1 на улице Полетаева. Об этом в редакцию RZN.info написала читательница.

По её словам, сосульки висят уже длительное время и представляют опасность для прохожих.

«Сосульки огромные. Управляющая компания только заявки принимает и не реагирует. Больше месяца уже обращаемся. Реакции никакой», — отметила рязанка.

Дом обслуживает управляющая компания «Бытремсервис».