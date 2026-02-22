Росстандарт утвердил новый ГОСТ на растворимый кофе

Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на растворимый кофе. Новый стандарт вступит в силу в ноябре 2026 года, сообщили «РИА Новости». Предыдущий ГОСТ действовал с января 1994 года. Главные изменения коснулись определения продукта. Если ранее растворимый кофе считался только порошкообразным, то теперь стандарт официально включает гранулированный и сублимированный кофе.

Производителям сделали послабления по внешнему виду. Допускается наличие небольших неплотных комочков, которые легко разрушаются при легком воздействии. Время растворения в горячей воде осталось прежним — 30 секунд, в холодной — до 3 минут. Для гранулированного кофе допускается до 2,5 минут при наличии единичных спекшихся частиц.

Существенно расширен перечень разрешенного сырья. Теперь при производстве растворимого кофе можно использовать продукты растительного происхождения, а также различные пищевые ингредиенты, ранее строгий список включал конкретные позиции, от цикория до ржи.

Новый ГОСТ носит рекомендательный характер и будет ориентиром для производителей.