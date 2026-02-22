РГУ стал первым госвузом страны, где открыли Центр популяризации науки

В Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина открыли отделение Центра популяризации науки. Вуз стал первым государственным университетом в стране, где начал работу подобный центр, сообщает пресс-служба учебного учреждения.

Первым мероприятием стала лекция президента сообщества, палеоантрополога Станислава Дробышевского. Он рассказал студентам об эволюции мозга, происхождении эмоций и симпатий, а также о будущем человеческого мозга и роли искусственного интеллекта в развитии человечества.

Как отметил ученый, на протяжении миллионов лет мозг человека увеличивался, однако за последние 25 тысяч лет его масса уменьшилась примерно на 150 граммов. При этом, по словам Дробышевского, люди от этого не поглупели.

Фото: РГУ имени С. А. Есенина.