Опубликован прогноз погоды на 23 февраля
В понедельник буде облачно, днем с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем местами небольшой снег. Прогнозируется гололедица. Ветер южной четверти, ночью 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится −8…−3°С, днем прогреется −5…−0°С.
