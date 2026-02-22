Ночью в небе России уничтожили 86 беспилотников

Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 29 из них сбили в Белгородской области, 14 — над территорией Саратовской области, по 11 в Воронежской и Смоленской областях, девять БПЛА перехватили над территорией Брянской области, семь в Курской области, три беспилотника сбили в Калужской области, также по одному БПЛА уничтожили в Республике Крым и над территорией Московского региона.