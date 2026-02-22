На 61-м году жизни скончался депутат Сасовской окружной Думы Олег Цепилов

Сегодня на 61-м году жизни скончался Олег Анатольевич Цепилов. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава Сасовского муниципального округа Евгения Рубцова.

Олег Цепилов прошел Афганскую войну, имел ряд наград за боевые заслуги. С момента основания Сасовской городской общественной организации «Союз ветеранов боевых действий» он возглавлял ее и занимался патриотическим воспитанием молодежи.

Памятник воинам-интернационалистам в Сасове появился при его непосредственном участии — вместе с ветеранами, жителями города и школьниками он участвовал в его создании. Организация под его руководством неоднократно побеждала в грантовых конкурсах.

Олег Анатольевич избирался депутатом Думы города, а после объединения муниципалитетов стал депутатом Думы округа.

Фото: соцсети Евгении Рубцовой.