За ночь в России уничтожили 77 украинских БПЛА
Большие всего беспилотников сбили над территорией Краснодарского края — 24,13 БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, по девять в Курской и Ростовской областях, восемь беспилотников перехватили в Белгородской области, пять сбили над территорией Самарской области, четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря, три сбили над территорией Саратовской области. Также по одному бесплиотнику уничтожили в Волгоградской и Воронежской областях.
За ночь в России уничтожили 77 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ 21 февраля.
Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
