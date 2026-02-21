Рязань
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
Вчера 10:07
596
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 2026 17:54
317
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
752
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
1 007
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
За ночь в России уничтожили 77 украинских БПЛА
Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Большие всего беспилотников сбили над территорией Краснодарского края — 24,13 БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, по девять в Курской и Ростовской областях, восемь беспилотников перехватили в Белгородской области, пять сбили над территорией Самарской области, четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря, три сбили над территорией Саратовской области. Также по одному бесплиотнику уничтожили в Волгоградской и Воронежской областях.