За ночь в России уничтожили 77 украинских БПЛА

Большие всего беспилотников сбили над территорией Краснодарского края — 24,13 БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, по девять в Курской и Ростовской областях, восемь беспилотников перехватили в Белгородской области, пять сбили над территорией Самарской области, четыре БПЛА — над акваторией Азовского моря, три сбили над территорией Саратовской области. Также по одному бесплиотнику уничтожили в Волгоградской и Воронежской областях.