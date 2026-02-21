Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
-3°
Вск, 22
-3°
Пнд, 23
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 77.10 / 76.90 21/02 08:04
Нал. EUR 91.20 / 91.69 21/02 08:04
Новости
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
Вчера 10:07
596
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 2026 17:54
317
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
752
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
1 007
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Высота сугробов в Рязанской области превысила один метр
В январе выпало 229% осадков от нормы, а за первые 20 дней февраля — еще 230%. На фоне затяжных морозов снежный покров продолжает расти, лишь незначительно уменьшаясь во время редких для этой зимы оттепелей. Обычно максимальная высота снега достигается во второй половине февраля: в среднем за период с 1938 по 2020 год это 44 сантиметра в лесу и 62 сантиметра на открытых участках. Однако 20 февраля 2026 года плановые замеры показали иные, рекордные, цифры: 95 сантиметров в лесу и 101 сантиметр на открытой площадке.

Высота сугробов в Окском заповеднике превысила один метр. Об этом сообщили сотрудники заповедника в соцсетях.

В январе выпало 229% осадков от нормы, а за первые 20 дней февраля — еще 230%. На фоне затяжных морозов снежный покров продолжает расти, лишь незначительно уменьшаясь во время редких для этой зимы оттепелей.

На метеостанции заповедника высоту снега измеряют ежедневно на специальной площадке со снегомерными рейками, отметили в посте. Каждые пять дней специалисты фиксируют высоту и массу снега на открытом участке, рассчитывая плотность и запас воды в снежном покрове. В сосновом лесу съемку проводят раз в 10 дней, а в глубине массива, вдали от дорог, делают до 50 замеров высоты и пятикратное взвешивание снежного столба. Эти данные позволяют выводить усредненные показатели сезона.

Обычно максимальная высота снега достигается во второй половине февраля: в среднем за период с 1938 по 2020 год это 44 сантиметра в лесу и 62 сантиметра на открытых участках. Однако 20 февраля 2026 года плановые замеры показали иные, рекордные, цифры: 95 сантиметров в лесу и 101 сантиметр на открытой площадке.

Отмечается, что предыдущие рекорды были зафиксированы в зимние сезоны 1985-86 и 1993-94 годов — тогда сугробы достигали 85 и 94 сантиметров в лесу, 96 и 98 сантиметров на открытых местах соответственно. Столь значительный снежный покров отмечен впервые.

«Такого количества снега заповедник еще не видел», — рассказала ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук. Элина Антонюк.

Фото — Окский заповедник.