Высота сугробов в Рязанской области превысила один метр

В январе выпало 229% осадков от нормы, а за первые 20 дней февраля — еще 230%. На фоне затяжных морозов снежный покров продолжает расти, лишь незначительно уменьшаясь во время редких для этой зимы оттепелей. Обычно максимальная высота снега достигается во второй половине февраля: в среднем за период с 1938 по 2020 год это 44 сантиметра в лесу и 62 сантиметра на открытых участках. Однако 20 февраля 2026 года плановые замеры показали иные, рекордные, цифры: 95 сантиметров в лесу и 101 сантиметр на открытой площадке.

Высота сугробов в Окском заповеднике превысила один метр. Об этом сообщили сотрудники заповедника в соцсетях.

В январе выпало 229% осадков от нормы, а за первые 20 дней февраля — еще 230%. На фоне затяжных морозов снежный покров продолжает расти, лишь незначительно уменьшаясь во время редких для этой зимы оттепелей.

На метеостанции заповедника высоту снега измеряют ежедневно на специальной площадке со снегомерными рейками, отметили в посте. Каждые пять дней специалисты фиксируют высоту и массу снега на открытом участке, рассчитывая плотность и запас воды в снежном покрове. В сосновом лесу съемку проводят раз в 10 дней, а в глубине массива, вдали от дорог, делают до 50 замеров высоты и пятикратное взвешивание снежного столба. Эти данные позволяют выводить усредненные показатели сезона.

Обычно максимальная высота снега достигается во второй половине февраля: в среднем за период с 1938 по 2020 год это 44 сантиметра в лесу и 62 сантиметра на открытых участках. Однако 20 февраля 2026 года плановые замеры показали иные, рекордные, цифры: 95 сантиметров в лесу и 101 сантиметр на открытой площадке.

Отмечается, что предыдущие рекорды были зафиксированы в зимние сезоны 1985-86 и 1993-94 годов — тогда сугробы достигали 85 и 94 сантиметров в лесу, 96 и 98 сантиметров на открытых местах соответственно. Столь значительный снежный покров отмечен впервые.

«Такого количества снега заповедник еще не видел», — рассказала ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук. Элина Антонюк.

Фото — Окский заповедник.