В Рязанском районе водитель месяц пытается забрать застрявшую в сугробе машину

Житель деревни Панферово Рязанского района уже почти месяц не мог вернуть свою машину. Его «ВАЗ-2114» застрял на дороге от трассы М5 к деревне и остался под снегом — никто не помог ни эвакуировать авто, ни хотя бы обозначить его, чтобы не случилось ДТП. История началась 27 января. Мужчина возвращался с ночной смены. Дорогу начало заметать, машина застряла в сугробе. Водитель пытался выехать, но безуспешно. Началась метель. Оставив автомобиль на дороге, он пешком добрался до дома — путь занял около трех часов. Позже до ВАЗа пытались добраться на внедорожнике. Этого не получилось — попытки доехать были со стороны деревни, и со стороны трассы. Так автомобиль и остался стоять на том месте.

История началась 27 января. Мужчина возвращался с ночной смены. Дорогу начало заметать, машина застряла в сугробе. Водитель пытался выехать, но безуспешно. Началась метель. Оставив автомобиль на дороге, он пешком добрался до дома — путь занял около трех часов.

Позже до ВАЗа пытались добраться на внедорожнике. Этого не получилось — попытки доехать были со стороны деревни, и со стороны трассы. Так автомобиль и остался стоять на том месте. Рязанец прислал примерные коордианты местонахождения машины, они обозначены на карте.

С 28 января начались звонки в службы. По словам рязанца, он звонил в дорожное хозяйство Рязанской области, а также в администрацию Окского поселения.

«Я хотел их предупредить, чтобы не случилось ДТП. В дорожном хозяйстве сказали „звоните в администрацию Окского поселения“. Там обещали, что техника скоро будет. И несколько раз просили напоминать про машину. Я звонил им несколько раз, но надежды уже никакой на них не осталось», — сказал собеседник.

