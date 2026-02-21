Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
-3°
Вск, 22
-3°
Пнд, 23
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 77.10 / 76.90 21/02 08:04
Нал. EUR 91.20 / 91.69 21/02 08:04
Новости
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
Вчера 10:07
623
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 2026 17:54
330
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
766
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
1 018
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанском районе водитель месяц пытается забрать застрявшую в сугробе машину
Житель деревни Панферово Рязанского района уже почти месяц не мог вернуть свою машину. Его «ВАЗ-2114» застрял на дороге от трассы М5 к деревне и остался под снегом — никто не помог ни эвакуировать авто, ни хотя бы обозначить его, чтобы не случилось ДТП. История началась 27 января. Мужчина возвращался с ночной смены. Дорогу начало заметать, машина застряла в сугробе. Водитель пытался выехать, но безуспешно. Началась метель. Оставив автомобиль на дороге, он пешком добрался до дома — путь занял около трех часов. Позже до ВАЗа пытались добраться на внедорожнике. Этого не получилось — попытки доехать были со стороны деревни, и со стороны трассы. Так автомобиль и остался стоять на том месте.

В Рязанском районе водитель месяц пытается забрать застрявшую в сугробе машину. О попытках предотвратить ДТП и откопать потерявшийся автомобиль рязанец рассказал РЗН. Инфо.

Житель деревни Панферово Рязанского района уже почти месяц не мог вернуть свою машину. Его «ВАЗ-2114» застрял на дороге от трассы М5 к деревне и остался под снегом — никто не помог ни эвакуировать авто, ни хотя бы обозначить его, чтобы не случилось ДТП.

История началась 27 января. Мужчина возвращался с ночной смены. Дорогу начало заметать, машина застряла в сугробе. Водитель пытался выехать, но безуспешно. Началась метель. Оставив автомобиль на дороге, он пешком добрался до дома — путь занял около трех часов.

Позже до ВАЗа пытались добраться на внедорожнике. Этого не получилось — попытки доехать были со стороны деревни, и со стороны трассы. Так автомобиль и остался стоять на том месте. Рязанец прислал примерные коордианты местонахождения машины, они обозначены на карте.

С 28 января начались звонки в службы. По словам рязанца, он звонил в дорожное хозяйство Рязанской области, а также в администрацию Окского поселения.

«Я хотел их предупредить, чтобы не случилось ДТП. В дорожном хозяйстве сказали „звоните в администрацию Окского поселения“. Там обещали, что техника скоро будет. И несколько раз просили напоминать про машину. Я звонил им несколько раз, но надежды уже никакой на них не осталось», — сказал собеседник.

Фото- скриншот онлайн-карты.