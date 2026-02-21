В Рязанской области объявлена беспилотная опасность
Угрозу атаки БПЛА на территории региона объявили в 7:20 21 февраля. «Избегайте открытых участков, не подходите к окнам. Тел.: 112», — написано в оповещении. В 8:43 беспилотной опасности дали сигнал «отбой».
В Рязанской области объявлена беспилотная опасность. Соответствующее оповещение разослали РСЧС с утра 21 февраля.
Угрозу атаки БПЛА на территории региона объявили в 7:20.
«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам. Тел.: 112», — написано в оповещении.
В 8:43 беспилотной опасности дали сигнал «отбой».