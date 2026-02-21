В Рязани жалоба прокурору помогла передать дело о краже в суд

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев провел личный прием граждан. После жалоб жителей в регионе наладили уборку снега и обработку дорог от наледи там, где раньше техника не доходила. Другой вопрос о льготных лекарствах, когда рязанка не получила положенные препараты, решили в суде. Еще в одном случае женщина переживала, что расследование уголовного дела о присвоении имущества затянулось. Орган дознания установил подозреваемого и собрал доказательства. Надзирающий прокурор утвердил обвинительный акт, и дело передали мировому судье для рассмотрения.

За прошедшую неделю в прокуратуру Рязанской области поступило 849 обращений от жителей региона, сообщили в ведомстве 21 февраля. По существу разобрали 273 из них. Чаще всего люди жаловались на работу полиции при приеме сообщений о преступлениях — таких обращений 45, на проблемы в сфере ЖКХ — 41 случай, и на действия приставов — 23 обращения.

