В России разрешили изымать криптовалюту по уголовным делам

Цифровая валюта официально признана имуществом в рамках уголовного и уголовно-процессуального кодексов, отметили в публикации. Это означает, что следователь может изъять устройство (компьютер, сервер, флешку), где хранилась криптовалюта или ключи к ней, при наличии технической возможности перевести цифровые активы на специальный защищенный адрес-идентификатор, чтобы они не исчезли, а также привлечь специалиста, который помог бы сохранить валюту с учетом ее технических особенностей. Арестовывать такие активы может только суд — даже если валюта не изымалась физически, но, например, хранилась на «горячем кошельке» биржи и становилась известна в ходе допроса.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на официальный сайт опубликования правовых актов, президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок изъятия цифровой валюты при расследовании уголовных дел. Закон вступит в силу через 10 дней после публикации, отметили в материале информагентства.

Криптовалюта все чаще становилась инструментом в руках преступников — через нее отмывают деньги, скрывают доходы, финансируют незаконные схемы, написали РИА Новости. Но до этого момента в уголовном законодательстве просто не было механизмов, как такую валюту найти, арестовать или конфисковать. Новый закон закрыл этот пробел.