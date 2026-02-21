Стали известны подробности ДТП под Рязанью с тремя машинами

По информации очевидца, Audi Q3 остановилась, чтобы пропустить пешеходов. Следом за ней притормозил белый Jetour Dashing. В этот момент водитель Volkswagen Polo, по словам очевидцев, пытался избежать столкновения с машиной, которая выезжала со стороны магазина «Пятерочка». Не имея возможности затормозить, он резко свернул на обочину — и на скорости задел стоящий Audi и из-за сугроба «скатился» на Jetour. В результате инцидента никто не пострадал.

21 февраля в Давыдове произошло столкновение трех автомобилей. Как рассказал свидетель РЗН. Инфо, авария случилась из-за внезапного маневра одного из водителей.

В результате инцидента никто не пострадал. Автомобили получили повреждения: у одной из машин есть «травмы» на крыле, у Audi пострадали бампер и фара.

Напомним, ранее в соцсетях сообщали о ДТП с тремя машинами в Рязани.