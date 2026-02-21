Рязань
Рязанская область вошла в число регионов, заинтересованных в проекте РЭО
Проект направлен на развитие территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды. В регионах планируют внедрить новые инструменты контроля, которые позволят собирать и анализировать данные о качестве воздуха, воды и почвы в режиме реального времени. Ключевая идея платформы — объединить информацию со всех источников: объединит данные со всех постов и малогабаритных станций, ведомственных постов предприятий, локальных датчиков. Все данные будут поступать в федеральную систему «Экомониторинг» через единый интерфейс — так называемое «одно окно».

Рязанская область стала одним из 25 регионов России, которые готовы принять участие в пилотном проекте Российского экологического оператора по созданию единой системы экомониторинга. Об этом сообщается на сайте оператора.

Проект направлен на развитие территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей среды. В регионах планируют внедрить новые инструменты контроля, которые позволят собирать и анализировать данные о качестве воздуха, воды и почвы в режиме реального времени.

Ключевая идея платформы — объединить информацию со всех источников: объединит данные со всех постов и малогабаритных станций, ведомственных постов предприятий, локальных датчиков. Все данные будут поступать в федеральную систему «Экомониторинг» через единый интерфейс — так называемое «одно окно».