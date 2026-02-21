Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
-4°
Вск, 22
-3°
Пнд, 23
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 77.10 / 76.90 21/02 08:04
Нал. EUR 91.20 / 91.69 21/02 08:04
Новости
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
Вчера 10:07
615
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 2026 17:54
325
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
760
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
1 013
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Продавцу из Рязанской области грозит срок за продажу спиртного подросткам
Проверка показала, что алкоголь несовершеннолетним покупателям продавала 46-летняя жительница села. Первый раз нарушение зафиксировали, женщину оштрафовали и предупредили, что повторная продажа приведет к уголовной ответственности. Но продавец не сделала выводов. Вскоре полицейские снова зафиксировали, как она продала алкоголь подростку. По статье 151.1 УК РФ женщине грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до года.

В селе Федякино Рыбновского района полиция пресекла продажу алкоголя несовершеннолетним. Местный магазин попал в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних: туда регулярно приходили подростки, и им продавали спиртное, сообщили в региональной полиции.

Проверка показала, что алкоголь несовершеннолетним покупателям продавала 46-летняя жительница села. Первый раз нарушение зафиксировали, женщину оштрафовали и предупредили, что повторная продажа приведет к уголовной ответственности.

Но продавец не сделала выводов. Вскоре полицейские снова зафиксировали, как она продала алкоголь подростку.

По статье 151.1 УК РФ женщине грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до года.