Продавцу из Рязанской области грозит срок за продажу спиртного подросткам

Проверка показала, что алкоголь несовершеннолетним покупателям продавала 46-летняя жительница села. Первый раз нарушение зафиксировали, женщину оштрафовали и предупредили, что повторная продажа приведет к уголовной ответственности. Но продавец не сделала выводов. Вскоре полицейские снова зафиксировали, как она продала алкоголь подростку. По статье 151.1 УК РФ женщине грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до года.

