Планетарий в Рязани временно закрыли

Причина — технические неполадки. Когда именно возобновятся сеансы, в учреждении не уточнили. Над вопросом сейчас работают технические специалисты, сообщили под постом в комментариях. В музее извинились перед гостями за вынужденные неудобства и поблагодарили за понимание.

