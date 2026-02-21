Найденные на улице деньги могут привести к уголовному сроку

Рязань
Если вы нашли деньги, сообщите в полицию, посоветовали в УМВД. Можно вызвать наряд на место и написать заявление — указать, где, когда и какая сумма была обнаружена. Если находка сделана в транспорте или в помещении — например, в магазине — следует передать ее представителю водителю, кассиру или администратору. С этого момента обязанность вернуть деньги владельцу переходит к ним. Если просто оставить находку себе и не заявить о ней, можно попасть под статью за кражу. Наказание — от штрафа до пяти лет лишения свободы. А если преступление совершено группой лиц — до десяти лет.

В УМВД России по Рязанской области напомнили, что если рязанцы нашли на улице деньги и решили их оставить себе, по закону это может считаться кражей. Пост опубликовали в ведомстве.

У найденных купюр есть хозяин, и закон обязывает попытаться его найти. При этом полицейские посоветовали не трогать саму находку. Не исключено, что деньги подбросили мошенники — они могут появиться в тот момент, когда вы поднимете купюры, и обвинить вас в краже.

Если нашли деньги, стоит обратиться в полицию, посоветовали в УМВД. Можно вызвать наряд на место и написать заявление — указать, где, когда и какая сумма была обнаружена. Если находка сделана в транспорте или в помещении — например, в магазине — следует передать ее представителю водителю, кассиру или администратору. С этого момента обязанность вернуть деньги владельцу переходит к ним.

Если просто оставить находку себе и не заявить о ней, можно попасть под статью за кражу. Наказание — от штрафа до пяти лет лишения свободы. А если преступление совершено группой лиц — до десяти лет.