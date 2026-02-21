На рязанской трассе произошло ДТП

У поворота на деревню Малиновка в Клепиковском округе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Топор. Рязань».

