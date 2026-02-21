На рязанской трассе произошло ДТП
На фото видно, что столкнулись легковушки на проезжей части. Вероятно, ДТП произошло на «Большом рязанском кольце». У обеих машин серьезные повреждения. Официальная информация о уточняется.
У поворота на деревню Малиновка в Клепиковском округе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Топор. Рязань».
На фото видно, что столкнулись легковушки на проезжей части. Вероятно, ДТП произошло на «Большом рязанском кольце». У обеих машин серьезные повреждения.
Официальная информация о уточняется.