Жителя Рязанской области осудили за покупку и хранение наркотиков

Установлено, что в июле 2025 года осужденный приобрел и хранил 1,25 грамма запрещенного вещества для личного употребления. Ранее жителя Новомичуринска уже привлекали к уголовной ответственности. Пронский суд с учетом наличия у виновного непогашенной судимости по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Жителя Новомичуринска осудили на три года за оборот наркотиков по части 2 статьи 228 УК РФ. Об этом сообщили 20 февраля в пресс-службе облпрокуратуры.

