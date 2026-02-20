Жители Скопина пожаловались на отсутствие уличного освещения

Жители микрорайона Сельхозтехника в Скопине неделю живут без уличного освещения. Информацию прислал местный житель в Telegram-канал «Скопингаген». По его словам, фонари не работают на катке и в сквере.