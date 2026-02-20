Рязань
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
11 часов назад
462
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
Вчера 17:54
278
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
709
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
946
Жители Скопина пожаловались на отсутствие уличного освещения
Жители микрорайона Сельхозтехника в Скопине неделю живут без уличного освещения. Информацию прислал местный житель в Telegram-канал «Скопингаген». По его словам, фонари не работают на катке и в сквере.

«Микрорайон — как черная дыра. Освещения нет совсем», — говорится в сообщении.