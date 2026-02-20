Жители Скопина пожаловались на отсутствие уличного освещения
Жители микрорайона Сельхозтехника в Скопине неделю живут без уличного освещения. Информацию прислал местный житель в Telegram-канал «Скопингаген». По его словам, фонари не работают на катке и в сквере.
Жители микрорайона Сельхозтехника в Скопине неделю живут без уличного освещения. Информацию прислал местный житель в Telegram-канал «Скопингаген».
По его словам, фонари не работают на катке и в сквере.
«Микрорайон — как черная дыра. Освещения нет совсем», — говорится в сообщении.