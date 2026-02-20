Зеленский: Украина готова пойти на компромиссы, но не ценой независимости

«Мы готовы к реальным компромиссам. Но не к компромиссам ценой нашей независимости и суверенитета. Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не [готовы] получать снова и снова ультиматумы от россиян», — заявил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина готова обсуждать прекращение боевых действий по принципу «стоим там, где стоим», и назвал это «большим компромиссом».

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на «реальные компромиссы», но не ценой независимости. Об этом глава киевского режима сообщил в интервью японского информагентства Kyodo News, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

«Мы готовы к реальным компромиссам. Но не к компромиссам ценой нашей независимости и суверенитета. Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не [готовы] получать снова и снова ультиматумы от россиян», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова обсуждать прекращение боевых действий по принципу «стоим там, где стоим», и назвал это «большим компромиссом».