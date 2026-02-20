Врачи три недели спасали рязанца с хроническим заболеванием легких

В пульмонологическое отделение ОКБ им. Н. А. Семашко поступил 74-летний пациент с тяжелым хроническим заболеванием легких и множеством сопутствующих проблем. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. Его состояние было критическим, и он находился на искусственной вентиляции лёгких в реанимации в течение двух недель. После перевода на СИПАП-терапию началось улучшение: потребность в кислороде снизилась, состояние стабилизировалось, и пациент смог самостоятельно передвигаться по палате. Через три недели лечения его выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Врачи отметили важность регулярных медосмотров и своевременного обращения за помощью для предотвращения серьезных заболеваний.