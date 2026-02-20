Верховный суд США признал незаконными введенные Трампом тарифы

Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп нарушил свои полномочия, введя высокие тарифы на импорт без согласования с Конгрессом. Суд большинством голосов (6 за, 3 против) постановил, что особые полномочия администрации Трампа противоречат федеральному законодательству и не дают оснований для установления торговых ограничений без согласия Конгресса.

«Решение суда стало серьезным ударом для Белого дома по одному из ключевых направлений внешнеэкономической политики главы государства, поскольку ранее суд поддерживал президента в ряде резонансных дел, включая вопросы иммиграционной политики, кадровых решений в независимых агентствах и масштабного сокращения федеральных расходов», — отмечает телеканал CNN.