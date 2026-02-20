Рязань
Верховный суд США признал незаконными введенные Трампом тарифы
«Решение суда стало серьезным ударом для Белого дома по одному из ключевых направлений внешнеэкономической политики главы государства, поскольку ранее суд поддерживал президента в ряде резонансных дел, включая вопросы иммиграционной политики, кадровых решений в независимых агентствах и масштабного сокращения федеральных расходов», — отмечает телеканал CNN.