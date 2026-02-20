В субботу в Рязанской области ожидается сильный ветер
В субботу, 21 февраля, в регионе будет облачно, днем с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -14, -9°С, днём поднимется до -8, -3°С.
В субботу в Рязанской области ожидается сильный ветер. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ЦГМС.
